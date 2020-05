France: les écoles se préparent à rouvrir mardi pour une partie des élèves

Un panneau expliquant les mesures de sécurité aux écoliers affiché sur un mur à l'école primaire Pierre de Ronsard à Poissy, le 5 mai 2020. Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Texte par : Nicolas Falez Suivre

En France, un peu plus d’un million d’élèves de maternelle et du primaire sont attendus dans les écoles en France ce mardi 12 mai. Un retour sur la base du volontariat et avec un protocole sanitaire très strict. Ces derniers jours les directrices et directeurs des établissements ont été mobilisés pour préparer les écoles à ces nouvelles consignes. Reportage dans le département de la Mayenne, dans l’ouest de la France.