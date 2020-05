Prêter main forte aux agriculteurs français: pas si facile!

A Saint-Pryve-Saint-Mesmin, près d'Orléans, le 25 mars 2020. Christophe ARCHAMBAULT / AFP

L'opération « Des bras pour ton assiette », lancée fin mars en pleine épidémie de coronavirus, pour aider les agriculteurs en manque de saisonniers étrangers suite à la fermeture des frontières était prometteuse. Mais un mois et demi plus tard, le bilan est très mitigé. Inadéquation entre l'offre et la demande, réalité du terrain, souvent plus dure qu'imaginée, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu.