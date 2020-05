Déconfinement en France: les écoles rouvrent très partiellement

Les enfants se lavent les mains dès le passage du portail de l'école, à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, le 12 mai 2020. REUTERS/Stephane Mahe

Texte par : RFI Suivre

Plus d'un million d'élèves de maternelle et du primaire sur près de 7 millions au total doivent reprendre le chemin de l’école ce mardi. Un retour qui s’effectue dans la limite des capacités d'accueil des écoles. Les enseignants auront la lourde tâche de faire respecter les « gestes barrières » et les mesures de protection destinées à éviter toute contamination.