France: le déconfinement, un enjeu dans la campagne pour la mairie de Paris

Interrompue mi-mars par la crise du Covid-19 et le confinement, la campagne des municipales reprend subrepticement à la faveur du déconfinement. REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : Valérie Gas Suivre

Les conditions du déconfinement à Paris font débat entre le gouvernement et la mairie. Les parcs et les jardins ne rouvriront pas dans la capitale. Olivier Véran a répondu non à la demande d’Anne Hidalgo, la maire de Paris qui est à la manœuvre pour gérer l’épidémie de Covid-19 dans la ville, au grand dam de sa principale adversaire dans l’élection municipale, Rachida Dati, qui ne désarme pas. À Paris, le déconfinement est l’occasion de faire campagne.