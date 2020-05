Accusée d'homophobie et de racisme, Laetitia Avia veut porter plainte

Laetitia Avia, députée LREM de Paris. AFP/Bertrand Guay

Texte par : RFI Suivre

Mise en cause par Médiapart pour des propos jugés sexistes, homophobes et racistes, la député LREM Laetitia Avia, à l'origine du texte contre la haine en ligne, a annoncé qu'elle allait porter plainte en diffamation, parlant « d'accusations mensongères » et de « manipulation ».