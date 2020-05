Coronavirus: la Cnil contrôlera les fichiers de traçage

Des personnels médicaux portant des masques et des combinaisons de protection, à l'unité de pneumologie de l'hôpital de Vannes où sont traités les patients atteints de coronavirus (COVID-19), France, 20 mars 2020. REUTERS/Stephane Mahe

En France, des brigades sont chargées à partir de ce mercredi d’identifier et de créer des fichiers des personnes contaminées par le Covid-19. Cela permettrait de pouvoir retracer les personnes contacts des malades et de freiner la tant redoutée deuxième vague de l’épidémie. Pour autant, la constitution de ces fichiers inquiète et interroge sur l’utilisation des données personnelles.