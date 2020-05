France: une tribune à gauche pour inventer «le monde d'après»

Cent-cinquante personnalités, des responsables politiques et des intellectuels parmi lesquels l'eurodéputé vert Yannick Jadot, le premier secrétaire du PS Olivier Faure ou encore l'économiste Thomas Piketty, publient ce jeudi 14 mai une tribune dans plusieurs médias pour proposer des solutions et inventer l'après-Covid-19.

Cela faisait déjà plusieurs semaines que certains à gauche promettaient une initiative commune pour bientôt. La crise du coronavirus, expliquait par exemple le premier secrétaire du PS Olivier Faure, a agi comme un électrochoc. Beaucoup de gens se sont remis à se parler, détaillait encore le patron des socialistes. Alors, de coups de fil en visioconférences, un texte est né.

Cette tribune a pour titre « Au coeur de la crise, construisons l'avenir » et appelle à la transformation écologique et sociale de la France et liste des grands principes pour y parvenir : la fin du productivisme et du capitalisme financier, la refondation des institutions françaises et de l'Union européenne, ou encore l'instauration d'un cahier des charges exigeant en matière social et environnemental en cas d'aides publiques.

En somme, toute une série de thèmes de réflexion qui pourrait servir de base à un futur programme en vue de la présidentielle de 2022.

Nous entrons dans une crise économique majeure et l'angoisse sociale est très forte. Nous devons recomposer l'action politique autour des idées et propositions écologistes pour redonner du sens à nos vies. Réfléchir ensemble est indispensable

On n'en est pas encore là, assurent les signataires qui, pour l'instant, proposent de se retrouver dans les prochains mois pour une grande convention.

Toute la gauche a participé à cette initiative, à l'exception toutefois du Nouveau parti anticapitaliste et de la France insoumise.

