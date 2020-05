France: l'extension de l'expérimentation des cours criminelles suscite la controverse

Déjà touchés par des retards chroniques, les cours et tribunaux français ont vu les dossiers s’accumuler depuis la mi-décembre, conséquence des grèves des transport et des avocats liées à la réforme des retraites puis des deux mois d’activité réduite aux urgences durant le confinement. Pour faire face à cet engorgement, l’Assemblée nationale a voté dans la nuit de jeudi à vendredi 15 mai en première lecture une série de mesures et en particulier l'extension de l'expérimentation des cours criminelles sans jury populaire. Une mesure controversée.

Publicité Lire la suite

Déjà touchés par des retards chroniques, les cours et tribunaux français ont vu les dossiers s’accumuler depuis la mi-décembre, conséquence des grèves des transport et des avocats liées à la réforme des retraites puis des deux mois d’activité réduite aux urgences durant le confinement. Pour faire face à cet engorgement, l’Assemblée nationale a voté dans la nuit de jeudi à vendredi 15 mai en première lecture une série de mesures et en particulier l'extension de l'expérimentation des cours criminelles sans jury populaire. Une mesure controversée.

A mi-chemin entre le tribunal correctionnel, qui examine les délits, et la cour d’assises qui juge les crimes, la cour criminelle déjà testée dans 9 départements est compétente pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison. Mais contrairement aux assises et leurs jury populaires, la cour criminelle est uniquement composée de magistrats professionnels.

Plusieurs députés d'opposition ont dénoncé une priorité donnée à la quantité de dossiers traités, au détriment de la qualité du débat judicaire. Le bilan n'est « pas définitif puisque l'expérimentation s'achèvera en 2022 », mais il est « plutôt satisfaisant », selon la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Ces cours criminelles « fonctionnent vraiment dans le respect des droits des parties, avec efficacité. Elles prononcent des peines qui sont élevées mais jugent plus rapidement », a-t-elle déclaré.

De vives critiques

L'amendement gouvernemental a provoqué ainsi de vifs débats à l'Assemblée. « C'est l'augmentation d'une expérimentation sur laquelle nous n'avons aucun retour », a dénoncé le député Les Républicains Antoine Savignat.

« C'est la régression de la justice au nom de la crise. Cela instaure une gradation dans les crimes entre ceux qui auraient droit à des jurés et d'autres non », a aussi fustigé Caroline Fiat, de la France insoumise.

Une position qui n’est pas partagée non plus par de nombreux professionnels de la justice, magistrats et avocats. « Devant des jurés non-professionnels, on prend le temps d'exposer tous les éléments et les témoignages. Renoncer au jury populaire marque donc une rupture avec des principes fondamentaux comme le jugement par ses pairs, l'oralité des débats et l'unicité du procès », estime Catherine Feral-Schuhl, présidente du Conseil nationale des barreaux.

"Nous avons exprimé notre désaccord sur ces cours criminelles qui sont soit des super tribunaux correctionnels soit des sous cours d'assises. Le viol n'est ainsi plus criminalisé." @feral_schuhl CNB (@CNBarreaux) May 15, 2020

Elle dénonce aussi une sorte de hiérarchisation a priori des crimes en fonction de la cour devant laquelle ils passent : « Par exemple, violer serait moins important que tuer puisqu'on va aller devant la cour criminelle pour un viol, mais devant la cour d'assises pour un meurtre, alors que le viol comme le meurtre est un crime », pointe l'avocate. L'amendement finalement voté permet d'étendre l'expérimentation jusqu’à 30 départements.



NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne