Municipales 2020: le conseil scientifique pas opposé à un scrutin au mois de juin

Le gouvernement réfléchit à l'organisation du second tour des municipales au mois de juin 2020. Mairie de Tremblay-en-France

Texte par : RFI Suivre

Le conseil scientifique a rendu son avis concernant l’organisation du second tour des municipales dans les 5 000 communes où le maire n’a pas été élu le 15 mars. Il ne s’oppose pas à un scrutin au mois de juin, mais fait des recommandations sur les règles sanitaires à respecter pendant la campagne et le vote. Et surtout, il demande une nouvelle évaluation des conditions sanitaires quinze jours avant le scrutin.