Municipales en France: l'organisation dès le mois de juin du second tour divise la classe politique

Après le déconfinement scolaire en France, celui des bureaux de vote ? Le conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des élections municipales en juin, mais a assorti son avis de vives réserves. C'est armé de ce rapport qu'Édouard Philippe va devoir se prononcer sur la poursuite du processus électoral dans environ 5 000 villes où le premier tour le 15 mars n'avait pas été décisif. Une décision qui divise profondément la classe politique.

« Moi, je suis pour le déconfinement de la démocratie. » Pour le communiste Sébastien Jumel, il est impératif d’organiser au plus vite le second tour des municipales, d’autant que les maires ont montré leur efficacité depuis le début de l’épidémie.

Un avis partagé par le MoDem Patrick Mignola : « Reporter à plus tard, ça aurait permis d'espérer qu'il n'y ait plus de virus. Mais qui peut dire s'il n'y aura pas un rebond du virus en septembre, ou un rebond du virus en février ? »

Le report ? Une nécessité au contraire pour le député du Rassemblement national Sébastien Chenu qui craint, lui, que les Français n’aillent pas voter, comme au premier tour le 15 mars dernier où moins de la moitié des inscrits s’étaient déplacés.

« Tous les facteurs sont là pour qu'il y ait une abstention record, commente-t-il. Et on va créer des maires illégitimes, quelque part, parce qu'élus par 20 – 25% des électeurs. Je crois que ce n'est pas raisonnable. »

Face à un sujet épineux, l’exécutif a habilement choisi d’associer l’opposition par des consultations, ce mercredi soir, à Matignon et probablement par un vote des parlementaires.

Une manière de ne pas assumer, estiment le socialiste Boris Vallaud et le LR Julien Aubert. « La décision reviendra au gouvernement et à lui seul. » « C'est au gouvernement de trancher en son âme et conscience. »

Faut-il y voir un indice sur la position du gouvernement ? Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, proche d’Emmanuel Macron, juge irraisonnable l’organisation d’un scrutin le 28 juin.

Quant aux maires, ils ont poussé ce mardi pour la tenue du second tour des municipales dès la fin juin, lors d'une visio-conférence avec Emmanuel Macron organisée quelques heures après la publication de l'avis prudent du Conseil scientifique. Au premier rang des partisans d'un vote en juin, les élus des grandes villes et agglomérations sont aussi les plus concernés par le second tour qui doit se tenir dans un peu moins de 5 000 communes.

Une vingtaine de maires, représentant toutes les catégories de communes, ont défendu leur position face au chef de l'État, réuni avec plusieurs membres du gouvernement à l'Élysée. « Les discussions ont été fécondes, a ensuite déclaré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, et l’ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir le second tour se dérouler au plus vite. La date du 28 juin a été évoquée par ceux qui ont participé à nos échanges. Mais le dialogue va se poursuivre. Le Premier ministre réunira l’ensemble des représentants des partis politiques nationaux, et c’est sur la base de ces échanges que le gouvernement sera amené à rendre un rapport au Parlement qui déterminera la méthode qui sera celle que nous mettront en oeuvre. »

