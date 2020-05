Pour ou contre un second tour des municipales en France le 28 juin ?

On devrait connaître la date du second tour des élections municipales françaises d'ici le samedi 23 mai. Environ 5 000 communes attendent toujours de savoir qui sera leur prochain maire. Edouard Philippe, qui a reçu mercredi soir les représentants des partis politiques, pencherait plutôt pour le 28 juin. Mais la décision finale n'est pas encore prise. Les avantages et les inconvénients de cette date sont multiples.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, espèrait pouvoir s'appuyer sur les oppositions pour justifier la décision d'un retour aux urnes le 28 juin. Mais cette date ne fait pas consensus au sein de la classe politique, y compris parmi la majorité. Le principal argument avancé par ceux qui ne veulent pas d'un scrutin le mois prochain tient évidemment à la situation sanitaire. La pandémie n'est pas encore suffisamment sous contrôle, explique-t-on à l'UDI et à LFI où l'on redoute un taux d'abstention encore plus fort qu'au premier tour. De plus, il ne sera pas possible de faire campagne normalement. Ce sera donc la prime aux sortants, aux maires qui ont été à la manoeuvre pour gérer la crise. « Certains ont distribué des masques dans les communes, ce dont je ne leur fais pas reproche. Mais ces maires ont été en visibilité, et ceux qui contestent leur pouvoir étaient confinés », expliquait ainsi le député LFI Alexis Corbière, à la sortie de Matignon, mercredi 20 mai.

Ces arguments font mouche auprès de certains membres de La République en marche qui craignent que leur mouvement ne subisse une débâcle électorale. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, réputé proche du président, a fait part de ses fortes réserves mardi . « La démocratie, ce n'est pas que le vote. Ce sont des campagnes qui permettent des débats », a-t-il souligné sur France 2. Or, « les campagnes ne (pourraient) pas se dérouler, parce qu'on ne peut guère réunir plus de 10 personnes, on ne peut pas faire du porte-à-porte masqués ».

Pour d'autres Marcheurs, il faut, au contraire, en finir au plus vite avec ce dossier qui empoisonne l'exécutif, d'autant que tourner la page des municipales permettrait à Emmanuel Macron de lancer une nouvelle séquence politique.

Un vote sous conditions

Également favorable à la tenue des élections le 28 juin : les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste et Les Républicains. 36 maires sortants l'ont d'ailleurs fait savoir en publiant une tribune dans le JDD dimanche 17 mai. Pour eux, il ne sert à rien d'attendre davantage car on ne sait pas combien de temps va durer la pandémie. Il vaut mieux organiser un seul tour immédiatement, plutôt que d'avoir à convoquer deux fois les Français aux urnes plus tard, ce qui augmenterait les risques de contaminations potentielles. « Ce coronavirus, personne ne sait s’il aura disparu en septembre, l’année prochaine ou l’année suivante. On ne peut pas non plus arrêter la vie économique, la vie démocratique », fait remarquer le patron des socialistes, Olivier Faure. Les exécutifs locaux sont en effet un pilier essentiel de la reprise au travers des commandes publiques. Tous les partisans du 28 juin s'accordent toutefois à dire que le scrutin ne peut se dérouler qu'en respectant des règles sanitaires extrêmement strictes et demandent à ce que la situation soit réévaluée 15 jours avant le vote.

Juin 2020 ou janvier 2021

C'est désormais à l'éxécutif de trancher. Il devrait donner sa réponse d'ici samedi 23 mai. Il ne peut s'appuyer ni sur la classe politique fracturée, ni sur l'opinion publique tout aussi divisée d'après un sondage Elabe pour BFM-TV. Si la date du 28 juin est retenue, les candidats auront jusqu'au 2 juin 18 heures pour déposer leur liste. Si ce n'est pas le cas, de nouvelles élections municipales seront organisées dans les communes où le premier tour n'a pas été décisif, à l'hiver prochain, au plus tard en janvier 2021, a indiqué Edouard Philippe. Le Parlement sera alors amené à se prononcer au travers du vote d'une loi.

