France: les municipales auront lieu fin juin ou en janvier, a déclaré Edouard Philippe

Quand aura lieu le second tour des municipales ? Pour tenter de répondre à cette question, et alors que le Conseil scientifique ne s'oppose pas à ce que le vote ait lieu, le Premier ministre a reçu les responsables des partis politiques, ce mercredi soir.

Un second tour le 28 juin, ou une nouvelle élection en janvier 2021 ? Ce sont les deux hypothèses qu'étudie le gouvernement français. Pour l'UDI, tout comme pour La France Insoumise, pas question de voter le mois prochain. « Les conditions ne sont pas réunies pour tenir cette élection, défend le député Alexis Corbière, dans la mesure où aucune campagne normale ne peut avoir lieu. Sans quoi, finalement, c’est un peu la prime aux élus sortants. Certains ont distribué des masques dans les communes, ce dont je ne leur fais pas reproche. Mais ces maires ont été en visibilité, et ceux qui contestent leur pouvoir étaient confinés. »

Un avis que ne partage pas Julien Bayou, le patron des Verts, qui rappelle que d'habitude, l'entre-deux-tours ne dure qu'une semaine. « Dans une période normale, vous avez un vote le dimanche, et un deuxième vote le dimanche d’après. Vous n’avez que quelques jours de campagne en réalité, un meeting, un tract... »

Les Verts, tout comme Les Républicains ou les Socialistes, sont donc pour un second tour le 28 juin. Mais à condition que des règles sanitaires strictes soient fixées, et que la situation soit réévaluée 15 jours avant le scrutin. Cela ne sert à rien d'attendre, estime le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. « Ce coronavirus, personne ne sait s’il aura disparu en septembre, l’année prochaine ou l’année suivante. On ne peut pas non plus arrêter la vie économique, la vie démocratique. Si on attend que le coronavirus ait disparu, on n’aura peut-être pas d’élections présidentielle en 2022 ! »

Le gouvernement devrait faire connaître sa position ce samedi. Le Parlement ne sera consulté qu'en cas de report des élections.

