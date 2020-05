Municipales en France: pourquoi le 28 juin fait peur au sein de La République en Marche

Dans un bureau de vote à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, lors du premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020. Le Conseil scientifique n'est pas opposé à la tenue du second tour des élections municipales fin juin. NICOLAS TUCAT / AFP

Texte par : RFI Suivre

En France, le gouvernement a jusqu’à mercredi prochain pour prendre une décision s’il veut organiser le second tour des élections municipales fin juin. Pressés de tourner la page et d’installer les nouveaux maires qui seront en première ligne pour relancer du pays, Emmanuel Macron et Édouard Philippe penchent pour la date du 28 juin, mais font face à de fortes réticences au sein même de la République en marche.