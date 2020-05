Coronavirus: l’assureur Axa sommé d’indemniser un restaurateur pour ses pertes

Stéphane Manigold, président du consortium de restaurants Éclore et de la Maison Rostang, pose devant « Le Bistrot d’à côté Flaubert » après sa victoire face à son assureur Axa, à Paris, le 22 mai 2020. REUTERS/Christian Hartmann

Texte par : RFI Suivre

Dans une affaire qui fait grand bruit depuis la mi-mars et le début du confinement, le tribunal de commerce de Paris a jugé vendredi 22 mai que l’assureur Axa doit indemniser Stéphane Manigold dans le cadre des fermetures à cause du coronavirus. Son contrat d'assurance dit « de pertes d'exploitation » prévoyait bien une indemnisation en cas de fermeture administrative, non volontaire, d'un de ses établissements. Une victoire qui pourrait devenir collective.