France: les masques abandonnés sur les trottoirs, un problème écologique et sanitaire

Les masques, un outil essentiel dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Alors que son usage se généralise à travers le monde, sa présence devient également plus importantes dans les déchets. Mais de plus en plus, ils sont jetés à même le sol au mépris des règles de sécurité sanitaire.

Le masque a rejoint les canettes de bières et les emballages en plastique dans la catégorie des déchets que l’on s’habitue malheureusement à voir dans la rue de la capitale. Et cette pollution, c’est Didier, éboueur d’une quarantaine d’années, qui est chargé de la ramasser. « On trouve beaucoup, beaucoup de masques. Il y en a qui les jettent sur les trottoirs, dans les parcs… N’importe où. »

Ces masques mettent près de 400 années à se décomposer. Mais surtout, les laisser à l’air libre pose un problème sanitaire. Les Parisiens ne semblent pourtant pas encore les différencier des autres détritus. C’est le cas d’Omer, qui confirme que voir ces masques lui fait « le même effet que les déchets en général. C’est Paris, mais bon. En tout cas, c’est dégueulasse. Même si les gens ne comprennent pas le problème sanitaire, à la limite, ils peuvent comprendre que ça fait moche et qu’il faut le mettre à la poubelle ! »

La poubelle public ce n’est pourtant pas le bon réflexe. Il le faut le poser dans un emballage séparé et attendre 24h avant de le jeter dans ses propres ordures ménagères. Ce jeune étudiant lui a choisi la solution écologique. « Je trouve ça vraiment sale, surtout que c’est quelque chose qui est censé nous protéger du virus. Finalement, si on est en contact avec des masques partout, c’est encore plus dangereux ! » Il a opté pour des masques en tissus, qu’il lave et ne jette pas.

Jeter des masques chirurgicaux dans la nature est passible d’une amende de 68 euros.

La députée Agir de la 7ème circonscription de la Seine-Maritime, Agnès Firmin le Bodo, demande au gouvernement de créer dès que possible un système de collecte pour ces masques. « Ce n’est pas compliqué de mettre en place des cartons, qui seraient ramassés par des instances comme le sont les déchets faits par les produits injectables, ou à risque infectieux, qui sont collectés dans les officines, sur le modèle des piles usagées, collectées dans les grandes surfaces. Un masque porté n’est pas un déchet comme un autre. [Il faut] faire comprendre aux citoyens que venir déposer ses masques dans un petit sac dans un point de collecte, c’est un geste civique, sanitaire et écologique. Pour les masques en tissus, qui peuvent être recyclés, il faudrait faire le même processus. »

