Coronavirus: la France donnera un nouveau coup de pouce aux entreprises touchées

Des chaises d'un restaurant sur la Grande Place de Lille, le 11 mai 2020. REUTERS/Pascal Rossignol

Les entreprises françaises les plus touchées par le coronavirus et les mesures de confinement pourront bénéficier de trois milliards d’euros d’exonération de charges ou d’un report de 36 mois, a annoncé ce dimanche 24 mai Gérald Darmanin. Tout juste élu maire de Tourcoing (Nord), le ministre de l’Action et des Comptes publics a aussi prévenu que ces mesures pèseront sur la dette publique.