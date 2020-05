Municipales à Paris: Agnès Buzyn «déterminée» à continuer

Arrivée troisième au premier tour des municipales à Paris, Agnès Buzyn reste la tête de liste LaREM pour le second tour.

L’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a confirmé ce mardi 26 mai qu’elle restait candidate de La République en marche pour le second tour des municipales à Paris.

Publicité Lire la suite

C’est la fin d’un suspense et le début d’une nouvelle campagne qui s’annonce semée d'embûches. Disparue des radars depuis le premier tour des municipales le 15 mars dernier, Agnès Buzyn a fini par réapparaître. Lors d'une réunion avec les têtes de listes, la candidate à la mairie de Paris s'est dite « pleinement déterminée » à aller jusqu'au bout.

L'ancienne ministre de la Santé reste dans la course envers et contre tout. Sa décision a été prise dans la douleur, après beaucoup d’hésitations. Le rendez-vous de ce mardi, initialement fixé dans la matinée et repoussé au dernier moment, a d'ailleurs encore alimenté les rumeurs de défection.

Car depuis deux mois, le sort de la tête de liste En Marche était entre parenthèses. En cause, cette troisième place obtenue au soir du premier tour, loin derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Et surtout cette confession au journal Le Monde qui avait fait tant de bruit, où elle avait comparé les municipales à « une mascarade ». De quoi la disqualifier pour continuer à mener la liste à Paris. Pour se faire oublier, Agnès Buzyn avait d'ailleurs entre-temps ré-enfiler sa blouse de médecin.

Sauf que, comme l’explique un ministre, « si vous remplacez Agnès Buzyn par je ne sais qui, vous actez que c’était une mauvaise candidate. Paris c’est symbolique mais c’est déjà perdu. Il ne faut pas pleurer sur le lait renversé ». Un verdict résigné pour une « campagne maudite », comme la décrivait un autre membre du gouvernement après l’affaire Griveaux. Agnès Buzyn rempile donc malgré tout.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne