Déconfinement, phase 2: les annonces très attendues d'Edouard Philippe

Le gouvernement français va présenter ce jeudi après-midi 28 mai les mesures de la deuxième phase du déconfinement. Des annonces concernant les bars et les restaurants, mais aussi les limites de déplacements, sont attendues.

Moins de rouge et plus de vert. Voilà à quoi devrait ressembler la deuxième carte de la France déconfinée, selon l’entourage d'Edouard Philippe. Aux côtés de plusieurs ministres, le chef du gouvernement devrait ce jeudi encore assouplir les règles en vigueur depuis le 11 mai et la fin du confinement.

Les lycées, les cafés et les restaurants, mais aussi les parcs et les jardins pourraient rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes. Les rassemblements au-delà de 10 personnes pourraient également être de nouveau autorisés. Les Français auraient la possibilité de se déplacer au-delà des 100 kilomètres autour de chez eux. Le gouvernement devrait en dire plus également sur les vacances d’été.

Pour cette deuxième phase, l’état d’esprit à Matignon est aussi au vert. « Le déconfinement se passe plutôt bien. Les chiffres de réanimation et de contamination sont bons », juge une conseillère, qui tempère immédiatement : « Il est quand même trop tôt pour dire que le plus dur est derrière nous ». L'épidémie de coronavirus a fait 66 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, tandis que 1 501 malades du Covid-19 étaient soignés en réanimation mercredi, soit 54 de moins que la veille.

Sur le qui-vive

A quelques heures de ces annonces, les secteurs du tourisme et de la restauration sont sur le qui-vive : pourront-ils à nouveau accueillir les clients le 2 juin tout en respectant des mesures sanitaires rigoureuses ? Et lesquelles ? La distance à respecter entre chaque client ou chaque table fait déjà débat. Quatre mètres carré, un mètre, 10 personnes pas plus par tablée ? Bars et restaurants devront-ils dresser des barrières de protection en plexiglas ?

La première chose que j'attends, c'est de savoir quand on va pouvoir rouvrir en Ile-de-France qui est en zone rouge. On aimerait que ça arrive rapidement, mais sans risquer la santé des employés et des clients. Les attentes d'Amandine Carreau, cheffe du restaurant Noisette à Paris Pierre Olivier

D’ores et déjà, les règlements par cartes bancaires seraient privilégiés pour éviter de transmettre le virus à travers la monnaie et les billets. Les 2 millions de salariés de la filière auraient aussi l'obligation de se laver les mains toutes les demi-heures.

Les hôtels, quant à eux, n’étaient pas contraints de fermer, mais 90 % d’entre eux l’ont fait, faute de clientèle. Ils vont probablement devoir installer une barrière de protection à l’accueil et une ligne de circulation pour éviter les croisements. Ils devraient aussi renforcer le nettoyage et la désinfection des surfaces, les interrupteurs, les poignées de portes, notamment.

Enfin, les 8 000 campings de l’Hexagone, numéro un de l’hébergement en été, les parcs de loisir, les cinémas et le monde du spectacle vivants espèrent rouvrir le 2 juin dans les zones vertes. Le Puy du Fou, le Futuroscope et les parcs Walibi n’ont d’ailleurs pas attendu les annonces du Premier ministre pour évoquer des dates de réouverture.

