France: à Paris, restaurants et cafés pourront rouvrir uniquement leurs terrasses

Parmi les annonces faites ce jeudi 28 mai par le Premier ministre Edouard Philippe, celle de la réouverture des bars et restaurants était très attendue. Toutefois en Ile-de-France et à Mayotte, classés orange, une restriction supplémentaire et de taille : seules les terrasses pourront accueillir les clients.

Dès mardi prochain, avec les règles habituelles de distanciation et des tables de 10 personnes maximum, les restaurants et les cafés pourrons rouvrir avec toutefois une restriction en Ile-de-France et à Mayotte où seules les terrasses pourront ouvrir.

Chacun voit midi à sa porte. Ou parfois, devant la porte de son restaurant. La spécialité d’Abderhamane Ifakhara, c’est le couscous, celle de Krishna Kaderiso, la cuisine française, et tous les deux disposent d’une grande terrasse. Aussi se satisfont-ils parfaitement de cette réouverture, même limitée.

« Vraiment, ça m'arrange bien, c'est excellent, témoigne le restaurateur. On est bien comme ça et après on va redémarrer étapes par étapes ». « Depuis presque trois mois, on attend ça, ça fait vivre le restaurant qui sinon est en train de mourir, abonde son collègue. Les clients sont excités et nous aussi on a envie de travailler donc c'est très très bien »

Sans terrasse par d'ouverture

La réaction est plus amère pour ceux qui ne disposent pas de terrasse. C’est le cas d’Andrea Foresto, restaurateur italien, et de Quentin, serveur dans un bar parisien.

« Ce n'est pas normal d'ouvrir les terrasses et pas l'intérieur, regrette Andrea. C'est un peu pareil. Les gens sont réunis en terrasse, c'est comme être réunis à l'intérieur ». « On a pas de droit de terrasse, donc nous on n'est même pas concernés par ça, parce que l'on ne pourra pas rouvrir de toute façon, explique Quentin. Habituellement, on a déjà une pression des autorités locales nous empêchant d'avoir des gens devant le bar avec des verres qu'ils ont achetés dans l'établissement, donc pour nous ça change rien ».

Restaurateurs et cafetiers parisiens sauront le 22 juin s’ils peuvent à leur tour accueillir leurs clients en salle.

