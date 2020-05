Déconfinement en France: les restrictions largement assouplies

Le Premier ministre français Édouard Philippe, à l'hôtel Matignon à Paris, le 7 mai 2020. Christophe Archambault / Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

Grâce au ralentissement en France de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement lance l'acte II du déconfinement en assouplissant largement les restrictions sur les déplacements, les cafés et restaurants et les parcs à partir du 2 juin. Par ailleurs, il n'y a plus de département ou de région en rouge sur la carte de France du déconfinement. Les départements d'Ile-de-France, Guyane et Mayotte passent à l'orange.