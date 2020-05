Politique française: les interlocuteurs inattendus d'Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron (notre photo d'illustration) n’hésite pas à consulter des personnalités estampillées «populistes». Ludovic MARIN / POOL / AFP

Emmanuel Macron multiplie ces derniers jours les coups de téléphone à des personnalités cataloguées « populistes ». Et notamment l’humoriste Jean-Marie Bigard qui plaide de manière virulente pour la réouverture des bars et des cafés et dont les messages sur les réseaux sociaux sont très suivis. L’organisation du déconfinement pousse le président à consulter tous azimuts des interlocuteurs inattendus pour prendre la température.