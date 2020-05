France: Pierre Moscovici sera nommé mercredi président de la Cour des comptes

L’ancien commissaire européen Pierre Moscovici sera nommé président de la Cour des comptes par Emmanuel Macron mercredi 3 mai en conseil des ministres. Il succède ainsi au socialiste Didier Migaud, parti il y a déjà 6 mois.

Publicité Lire la suite

Pierre Moscovici sera nommé mercredi par le président de la République comme nouveau président de la Cour des comptes. Pourtant, l’ancien commissaire européen aux Affaires économiques n’a pas toujours été tendre avec le président français. Emmanuel Macron est une « personnalité extrêmement spéciale » entourée d’un personnel d’une « extrême médiocrité », disait-il. Et lorsqu’il évoquait le macroniste, il parlait de « populiste mainstream ». Ces commentaires, publiés dans le journal Le Monde l’été dernier, n'avaient pas fait plaisir à l’Élysée.

Depuis le début du quinquennat, Pierre Moscovici n’a pas ménagé Emmanuel Macron. À Bruxelles, il critiquait régulièrement le gouvernement pour ses déficits publics. Mais depuis quelques mois, revenu à Paris, Pierre Moscovici a changé de ton. En février, il louait ainsi le « talent politique » d’Emmanuel Macron et le comparaît à François Mitterrand.

Contrôler les dépenses de l’État

Disciple de Dominique Strauss-Khan, positionné à droite du Parti socialiste, l’ancien ministre de l’Économie de François Hollande âgé de 62 ans revient à la Cour des comptes par la grande porte, là où il avait commencé sa carrière il y a 36 ans.

À la tête de l’institution, Pierre Moscovici sera chargé de contrôler les dépenses de l’État dans un contexte bien particulier. Frappée par le coronavirus et les conséquences du confinement, la France fait face à la crise économique et Emmanuel Macron a dû ouvrir les vannes pour éviter les faillites et les licenciements.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne