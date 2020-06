France: StopCovid, comment ça marche?

Après un débat et un vote consultatif à l’Assemblée nationale et au Sénat, l’application de traçage numérique pour smartphone StopCovid est disponible en téléchargement dès ce mardi 2 juin à midi.

L’objectif de l’application StopCovid est de permettre à une personne positive au coronavirus d'alerter automatiquement tous les utilisateurs de mobiles avec lesquels elle a eu un « contact prolongé » et de proximité à environ un mètre et durant plus de quinze minutes, afin qu'ils se fassent, à leur tour, tester.

Ce dispositif est basé sur une technologie dénommée Bluetooth qui équipe la plupart des smartphones. Ces ondes radios de courtes portées permettent d’échanger de l’information entre des mobiles environnants, à la condition qu’ils partagent la même application.

StopCovid enregistre l’identifiant unique et anonyme de la personne croisée pendant 14 jours et offre un large contrôle des données qui sont communiquées. Développée en respectant le principe du volontariat et de l’anonymat, les utilisateurs de l’application peuvent à tout moment supprimer les informations les concernant.

Ils choisissent en cas de contamination s’ils veulent, ou non, prévenir les personnes croisées, de désinstaller l’application. Elle n’active pas le système de géolocalisation des appareils et ne permet pas de « tracer » les individus, précisent ces concepteurs. Cet outil numérique fait partie des « gestes barrières », estime le gouvernement.

StopCovid est compatible avec les appareils d’Apple et les smartphones équipés du système Android de Google, son téléchargement est évidemment gratuit.

