Municipales 2020: alliances et rapprochements se multiplient à l'approche du second tour

Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020. SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : RFI

Les candidats et candidates au second tour des municipales ont jusqu’à ce mardi soir pour déposer leurs listes. A moins d’un mois du scrutin reporté au 28 juin à cause du coronavirus, les tentatives de rapprochement et d’alliances se sont multipliées ces derniers jours, avec plus ou moins de succès. Les prochaines heures seront déterminantes dans plusieurs villes.