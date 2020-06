France: en baisse, les exportations d’armes se chiffrent à 8,3 milliards d’euros en 2019

La ministre des Armées, Florence Parly, a remis au Parlement un rapport détaillant pour l’année 2019 les exportations d’armes de la France. Des exportations qui se réorientent vers l'Europe.

« Le bilan 2019 des prises de commandes s'élève à 8,3 milliards d'euros et se situe dans la moyenne observée au cours des dix dernières années », note le rapport officiel remis au Parlement et publié ce mardi. Ces mêmes exportations d'armements étaient de 9,1 milliards d’euros l’an passé.

L'année 2019 a été marquée par quelques contrats emblématiques avec la Belgique pour leur contar de guerre des mines, la Hongrie, pour l'achat de 36 hélicoptères ou l'Espagne, concernant des satellites de télécommunications.

Fait notable, « en 2019, les clients de l'Union européenne ont représenté 42% des prises de commandes auprès de nos industriels, et près de 45% en comptant les autres pays européens, hors UE », commente la ministre des Armées Florence Parly en ouverture du rapport.

Inversion de tendance

Les commandes européennes représentaient 25% l'année précédente. « On pense que [ce changement] est structurel, on est déterminé à faire en sorte que ça le soit », estime le ministère des Armées. L'importante part des commandes européennes constitue une inversion de tendance après une décennie d'exportations françaises majoritairement à des pays tiers : sur la période 2010-2019, les cinq principaux clients de la France sont l'Inde, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Egypte et les Émirats arabes unis. La Belgique est sixième.

La région Proche et Moyen-Orient, première région d'exportation de la France l'an dernier avec près de la moitié du total des prises de commandes, passe désormais en deuxième position derrière l'Europe, avec 2,15 milliards d'euros de commandes en 2019, dont 1,5 milliard pour les seuls Emirats arabes unis.

Troisième pays exportateur d'armes dans le monde après les États-Unis et la Russie, la France est régulièrement mise en cause, notamment par des ONG et des parlementaires, pour ses ventes d'armement à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, engagés dans un conflit au Yémen qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2015, dont de nombreux civils.

