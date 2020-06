France: Les Républicains confiants pour le deuxième tour des municipales

Sur le Vieux-Port de Marseille: la droite peut perdre la deuxième ville de France au second toure des municipales le 28 juin prochain. GERARD JULIEN / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le compte à rebours est officiellement lancé. Depuis ce mardi 18h, les listes pour le second tour des municipales sont bouclées. A l’approche du second tour, la droite apparaît en bonne position dans plusieurs villes dont Bordeaux et Lyon, parfois à la faveur d’accords électoraux un peu acrobatiques. Peu importe, l’espoir est bel et bien de retour aux LR.