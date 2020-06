Coronavirus: selon une étude, les enfants sont finalement très peu contagieux

Les enfants de moins de 15 ans seraient finalement de « tout petits contaminateurs » du Covid-19. C'est ce que montre l'étude du Pr Robert Cohen parue ce jeudi.

L'étude a porté sur plus de 600 enfants en Île-de-France et a été menée par le professeur Robert Cohen, le vice-président de la Société française de pédiatrie, ainsi que par 26 autres pédiatres.

Et les résultats sont clairs : dans cette région pourtant la plus touchée par le virus, seuls 0,6% des enfants contaminés étaient finalement contagieux. Mieux : dans 9 cas sur 10, il apparaît que ce sont les adultes qui ont contaminé les petits et non l'inverse.

Une protection des plus jeunes face au virus que le pédiatre explique par plusieurs hypothèses. Les enfants de moins de 15 ans pourraient avoir moins de récepteurs du virus sur la muqueuse nasale. Ils pourraient aussi être davantage protégés parce qu'ils ont déjà attrapé d'autres coronavirus - ce qu'on appelle l'immunité croisée.

Des résultats qui devraient rassurer les grands-parents privés de la visite de leurs petits enfants à cause des risques de contamination et qui permettront peut-être un assouplissement des gestes barrières à l'école.

