Réunion agitée du groupe LREM à l'Assemblée avec Gilles Le Gendre

En France, la majorité présidentielle en plein psychodrame. Son chef de file, Gilles Le Gendre, est critiqué par une partie de ses troupes suite à la divulgation d’une note qu'il a envoyée au président de la République. Dans cette note, il suggère à Emmanuel Macron de se séparer de son Premier ministre et qu'aucun membre de sa majorité n’aurait les épaules pour le remplacer. La réunion hebdomadaire à huis-clos des députés de la majorité était donc agitée ce 9 juin.

Gilles Le Gendre a passé un sale quart d’heure. Selon nos informations, le patron des députés marcheurs a essuyé une salve de critiques : cette note envoyée au président, « elle est du niveau café du commerce », tacle un député. Un autre se sent « humilié », « difficile de te faire confiance si tu demandes le changement du Premier ministre » constate une députée. Et les reproches souvent adressés à la majorité présidentielle refont surface: « Depuis 3 ans (affirme un élu) on est inaudible, il faut qu’on s’interroge sur notre mode dysfonctionnement ».

En face, Gilles Le Gendre fait amende honorable. Il se défend de tout « mépris » à l’égard de ces collègues. Il veut - dit-il - réparer le lien de confiance abîmé par cette séquence et il réaffirme son soutien au Premier ministre.

Le chef de file des marcheurs a reçu heureusement pour lui le soutien de plusieurs cadres de la majorité, comme le patron du parti Stanislas Guerini -qui a appellé à la bienveillance et comme le puissant président de l’Assemblée nationale... « C’est l’unité ou la mort », a dramatisé Richard Ferrand, au cours de cette séance défouloir où Gilles Le Gendre aura réussi à sauver sa tête pour le moment.

