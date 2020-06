Plainte de Maliens adoptés en France pour «escroquerie» et «abus de confiance»

Neuf Français, adoptés enfants au Mali et aujourd'hui adultes, ont déposé plainte à Paris pour «escroquerie» et «abus de confiance» contre une association et l’une de ses ex-responsables. Getty Images/Stockbyte

Neuf Français, adoptés enfants au Mali et aujourd'hui adultes, ont déposé plainte à Paris pour « escroquerie » et « abus de confiance » contre une association et l’une de ses ex-responsables. Ils estiment que les conditions de leur adoption étaient frauduleuses. L'affaire a été révélée par les médias français Le Monde et TV5 Monde.