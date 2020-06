Le Conseil d'Etat rétablit la liberté de manifester, dans le respect des gestes barrières

Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction française, a levé ce samedi 13 juin l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, imposée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il rétablit ainsi la liberté de manifester, dans le respect des « mesures barrières ».

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le décret pris le 31 mai dernier interdisait les rassemblements, les réunions ou les activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Divers associations et syndicats ont alors demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cette interdiction.



Celui-ci leur a donné raison ce samedi en se référant au fait que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées. Il est donc possible de manifester si l’on respecte la distanciation sociale d’un mètre, que l’on porte un masque. A condition également que l’événement ne réunisse pas plus de 5 000 personnes.

« C'est une très grande victoire. Le Conseil d'Etat garantit la liberté de manifester », a réagi auprès de l'Agence France-Presse Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), requérant au côté notamment de la CGT et du Syndicat de la magistrature. « Il n'y avait aucune raison pour que la liberté de manifester soit moins bien traitée que la liberté de cultes. On peut juste regretter que cela intervienne aussi tard », a-t-il ajouté, précisant que la LDH avait saisi le Conseil d'Etat en urgence « il y a quinze jours ».



Reste à savoir si les conditions avancées par le Conseil d'Etat sont réunies au moment où la manifestation se tient. Que faire si le mot d’ordre attire finalement beaucoup plus de monde que les 5 000 manifestants autorisés ? Et comment concilier le port du masque préconisé par le Conseil d’état et l’interdiction qui en est faite par le gouvernement pour lutter contre les casseurs ? L’impératif sanitaire se retrouve confronté à la préoccupation sécuritaire.

La décision de la plus haute juridiction française intervient alors que des milliers de personnes manifestaient ce samedi en France contre le racisme et les violences policières. A Paris, la marche, non autorisée par la préfecture, a été bloquée à son point de départ et des tensions ont éclaté, la foule huant la police.

