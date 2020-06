Municipales à Marseille: enquête sur de possibles fraudes aux procurations chez Les Républicains

La candidate Les Républicains (LR) à la mairie de Marseille, Martine Vassal, est bousculée par des suspicions de fraudes aux procurations de vote. Une perquisition a eu lieu ce samedi 13 juin à son local de campagne.

De notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgatt

Les reportages et articles de presse diffusés cette semaine ont provoqué des remous dans la course à la mairie de Marseille. Après deux reportages de France 2 et de Marianne relevant des irrégularités, des perquisitions ont eu lieu ce samedi 13 juin au QG de campagne de la candidate de la droite républicaine, Martine Vassal. Une enquête préliminaire a été ouverte à deux semaines du second tour des élections municipales.

Les autorités sont très certainement à la recherche d’éventuelles procurations irrégulières, c’est-à-dire non validées en présence d’un officier de police judiciaire comme la loi l’exige.

Les différents candidats à la mairie de Marseille n’ont pas tardé à réagir sur l'affaire. L’extrême droite parle « d’assassinat de la démocratie » tandis que la tête de liste de gauche, Michèle Rubirola, se dit « scandalisée ». Pour l’heure, il n’y a pas eu de dépôt de plainte, seulement des saisines officielles du maire et du préfet.

Une campagne mouvementée

Des demandes d’annuler toutes les procurations ou seulement celles considérées comme douteuses ont été formulées. Un contrôle citoyen a même été annoncé à l’initiative du Printemps Marseillais, la liste d’union de la gauche. Toutes les procurations déjà déposées en mairie devraient donc être passées en revue.

L’issue de cette campagne électorale mouvementée, marquée par la non-candidature du maire sortant Jean-Claude Gaudin, l’abstention massive et l'arrivée en tête de la liste de gauche au premier tour, est totalement incertaine.

