Le groupe PSA renonce à faire venir des ouvriers polonais en France

Le géant de l’automobile s’est engagé auprès du gouvernement français, ce samedi 13 juin, à revenir sur sa décision de faire venir en France ses ouvriers polonais. L'exécutif a appelé le constructeur à favoriser l’embauche d’employés français, fragilisés par l’impact du Covid-19 sur le marché de l’emploi.

L’annonce intervient à la demande du gouvernement qui cherche à soulager le marché de l’emploi, fortement affecté par la crise économique due au coronavirus. Le groupe automobile PSA s'est engagé ce samedi 13 juin auprès du gouvernement, par la voix de son patron Carlos Tavares, à revenir sur sa décision de faire venir en France certains de ses ouvriers polonais.

Les ministres du Travail et de l'Économie, Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire avaient demandé vendredi 12 juin à PSA « d'embaucher en priorité les intérimaires » et de « renoncer » à ce projet annoncé la veille par la direction.

« C'est une victoire mais elle doit en appeler d'autres »

« Dans la situation actuelle, les entreprises doivent tout faire pour protéger l'emploi en France », a estimé le gouvernement qui est rapidement monté au créneau après l’annonce de la firme.

Le constructeur avait annoncé jeudi 11 juin vouloir renforcer les équipes françaises de son usine d'Hordain, dans le Nord, avec ses employés polonais. Un « premier contingent » de 120 Polonais de l'usine de Gliwice - produisant des Opel Astra - allait arriver, puis 150 autres devaient les rejoindre la semaine suivante, selon PSA.

De nombreuses questions restent en suspens après ce revirement de la direction, qui n’a pas souhaité donner plus de précisions. « C'est une victoire mais elle doit en appeler d'autres. On va rester hyper vigilants. La venue des travailleurs polonais à PSA Hordain est annulée, [...] mais on va continuer à se battre pour que ce soit le cas aussi ailleurs », s'est réjoui Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, évoquant notamment le cas de la Moselle. Un Comité social et économique extraordinaire doit avoir lieu lundi 15 juin pour préciser la situation.

(Avec AFP)

