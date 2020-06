Statistiques ethniques: le gouvernement français rouvre le débat

La porte-parole du gouvernement français suggère de rouvrir « de manière apaisée et constructive » le débat autour des statistiques ethniques. Dans une tribune publiée ce samedi par le journal Le Monde, Sibeth Ndiaye dit qu’il faut « revenir avec force aux outils de lutte contre les discriminations raciales ». Cette prise de position relance un débat récurrent en France.

Après avoir rappelé que, venue du Sénégal, elle est arrivée en France alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle a fait « l'expérience du racisme ordinaire », Sibeth Ndiaye écrit : « Nous avons fait de l'universalisme le fondement de nos lois ; mais, à ne pas pouvoir mesurer et regarder la réalité telle qu'elle est, nous laissons prospérer les fantasmes ». Et d’expliquer : « Il y a là quelque chose dont nous devons nous ressaisir urgemment sous peine de donner raison à ceux qui en détournent le sens et en exploitent sans vergogne les faiblesses ».

A la différence des pays anglo-saxons, la France interdit les politiques ciblées, les quotas ou les statistiques ethniques. Elle veut traiter les citoyens à égalité, ainsi qu'il est écrit dans l'article premier de la Constitution : la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Sans quoi, le code pénal prévoit cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

Il n'y a ainsi pas de données officielles relatives à l'appartenance confessionnelle. D'où, par exemple, l'imprécision du nombre de musulmans, dont l'évaluation s'inscrit dans une fourchette large, de deux à dix millions alors que, président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubakeur, évoquait, lui, un chiffre de sept millions, sans dire d'où il le tenait.

Un sujet qui divise

Mais la question continue de diviser chercheurs, élus et associations. Le recours aux statistiques ethniques est combattu par certains au nom de l'unité républicaine qui craignent la stigmatisation et une fragilisation de la cohésion sociale à la française. Or, Sibeth Ndiaye explique également que désormais, « il ne faut pas confondre les outils de lutte contre les discriminations raciales avec les moyens de lutter contre la discrimination sociale ». « Justement ! », répondent les partisans de la connaissance ethnique que sont les chercheurs en sciences sociales. Une statistique est avant tout un outil de connaissance qui s’avère essentiel pour mesurer l’étendue des discriminations et permettre d’agir politiquement contre elles.

Cette question sur les statistiques ethniques n’est pas nouvelle. Alors Premier ministre, Manuel Valls l’avait relancée en 2015 mais François Hollande s'était montré réticent. Le candidat Macron s'était dit « favorable de manière pragmatique à multiplier le testing, la réponse pénale, et le "name and shame" (nommer et blâmer) » pour les entreprises pratiquant la discrimination à l'embauche. Le président Macron déclarait, mercredi dernier, au Conseil des ministres que le racisme est une maladie qui touche toute notre société et nul doute qu’il y reviendra dans son allocution de dimanche soir.

