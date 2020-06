Emploi, climat, racisme: Macron saura-t-il répondre aux attentes de la jeunesse ?

Manifestation contre les violences policières et à la mémoire de george Floyd et Adama Traoré, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 10 juin 2020.

Le président français doit s'exprimer ce dimanche 14 juin à 20h pour faire le bilan de l'épidémie et fixer un nouveau cap pour les deux dernières années de son quinquennat. Des voix s'élèvent en marge de sa majorité pour qu'il tienne compte des aspirations de la jeunesse sur l'emploi, les violences policières à caractère raciste et la lutte contre le dérèglement climatique.

Aurélien Taché est député et ancien « marcheur », de ces fidèles de la première heure du président. Frustré par la tournure politique trop droitière à son goût du gouvernement, il vient de démissionner de La République en marche pour créer avec d'autres un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, « Écologie Démocratie Solidarité ». Ce dimanche, à quelques heures de son adresse aux Français, il a réclamé à Emmanuel Macron « des mesures fortes pour protéger les jeunes qui risquent d'être les premiers sacrifiés » de la crise économique.

« Il ne faut pas laisser la jeunesse souffrir sur le plan social, elle va être durement touchée par la crise qui arrive, a averti Aurélien Taché sur France Inter. Il faut par exemple étendre le RSA à 18 ans, payer les stages dès le premier jour et avoir des demandes fortes aux entreprises pour qu'elles embauchent ces jeunes. »

Convention citoyenne sur le climat

Le député du Val d'Oise attend du président qu'il « fasse droit aux aspirations de cette jeunesse qui se mobilise » pour la défense du climat et contre le racisme. « C'est la jeunesse qui a mis le combat climatique tout en haut de l'agenda politique, donc la première réponse forte qu'on pourrait apporter, c'est de suivre ce que la convention pour le climat, qui rendra ses conclusions dans quelques jours, dira », a-t-il décliné.

À une semaine de la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le Climat, le président français pourrait en effet évoquer ses intentions sur l'écologie, priorité affichée de la fin du quinquennat. Les propositions de la convention pourraient faire l'objet d'un référendum.

« Ne pas perdre la jeunesse »

« C'est aussi la jeunesse qui est aujourd'hui dans la rue et pour l'égalité et pour la justice, a poursuivi Aurélien Taché. Et on ne doit certainement pas faire la sourde oreille à ces revendications-là, il y a aujourd'hui un fléau avec les discriminations et il faut pouvoir y apporter des réponses fortes. » Pour « retrouver l'esprit de confiance qui animait ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron en 2017 », ce dernier doit « changer de posture » et se mettre « dans une logique véritablement d'écoute », selon Aurélien Taché.

Le chef de l'Etat se trouve en effet bousculé par les manifestations contre le racisme et les violences policières, après la mort de George Floyd aux États-Unis et le rappel de celle d'Adama Traoré en 2016. Des milliers de personnes sont encore descendu dans les rues ce samedi en France, sur fond de colère chez les forces de l'ordre. « Il ne faut pas perdre la jeunesse », s'est inquiété Emmanuel Macron ce jeudi.

Stastiques ethniques et testings

Au sein du gouvernement, plusieurs ont avancé leurs idées pour mieux lutter contre les discriminations. La porte-parole Sibeth Ndiaye souhaite rouvrir « le débat autour des statistiques ethniques » et le ministre de la Ville, Julien Denormandie a annoncé de nouveaux « testings » dans les entreprises et il prône la suppression du mot « race » du préambule de la Constitution.

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron devrait avant tout s'exprimer sur les sujets d'urgence sanitaire. À commencer par la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin et ses principaux enjeux: réouverture des restaurants en Ile-de-France, assouplissement des règles dans les écoles et levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. D'autant que le Conseil d’État a rétabli samedi la liberté de manifester.

