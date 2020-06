France: retour «obligatoire» à l'école et au collège dès le 22 juin

Les enfants se lavent les mains dès le passage du portail de l'école, à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, le 12 mai 2020 (image d'illustration). REUTERS/Stephane Mahe

Lors de sa quatrième allocution télévisée depuis le début de la crise, Emmanuel Macron a annoncé dimanche 14 juin la fin du premier acte du déconfinement. Tout le pays sera désormais en zone verte, les restaurants et commerces ouvriront normalement dans tout le pays à l’exception de la Guyane et de Mayotte où le virus circule encore trop intensément. Et à partir du 22 juin on assistera à un retour en classe pour la quasi-totalité des élèves.