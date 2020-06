France: une enquête parlementaire sur la gestion du Covid-19 qui durera 6 mois

C'est ce 16 juin que la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du Covid-19 en France débute ses travaux. Le premier auditionné est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Trende-deux députés de tous bords politiques vont composer cette commission d'enquête présidée par la députée LREM, Brigitte Bourguignon. La structure sera médiatiquement représentée par son rapporteur, Eric Ciotti, élu des Républicains.

Et elle va donc tâcher d'établir d'éventuelles failles concernant la gestion des stocks de masques, la stratégie en matière de tests ou encore la prise en charge des résidents en Ehpad, durement touchés par la pandémie.

Le but sera aussi d'établir le plus précisément possible la chronologie de la crise. Pour ce faire, la commission bénéficie de pouvoirs d'investigation élargis. Les personnes convoquées sont donc dans l'obligation de se présenter sous peine de sanctions pénales. Jérôme Salomon ouvre le bal des auditions ce mardi 16 juin.

Jeudi 18 juin, ce sera à Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d'être entendu par les députés. Quant aux responsables politiques, ils seront auditionnés après le 28 juin, date du second tour des élections municipales. L'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est attendue le 30, suivie de certains de ses prédécesseurs. La procédure devrait durer six mois maximum.

