Coronavirus oblige, les lycéens passent le bac au contrôle continu

Les épreuves du baccalauréat devaient commencer ce mercredi, mais en raison de l'épidémie de coronavirus, l'examen est remplacé par une évaluation en contrôle continu. Comment les lycéens vivent-ils cette décision ?

Des yeux couleur caramel sous une frange un peu trop longue, Éléa, lycéenne en terminale littéraire au prestigieux lycée Henri IV à Paris, a vécu la nouvelle comme une délivrance : « Moi, j’étais extrêmement stressée par le bac car j’avais peur d’échouer avant d’avoir passé l’examen, explique-t-elle. Donc je suis très soulagée par rapport au fait qu’on n’ait plus d’examen, surtout que j’ai déjà la moyenne et je suis sûre d’avoir mon bac. Ça me soulage. »

Les lycées d'élite défavorisés

Sa camarade Angélica, vive et menue, est élève, elle aussi dans ce lycée d’élite. Elle considère l'examen du bac comme un rituel de passage. « Pour moi, le fait de passer l’épreuve du bac, c’était comme une sorte d’étape avant de m’engager dans d’autres études. Et c’est assez étrange de ne pas passer cette étape justement », regrette-t-elle.

Pour ce baccalauréat option Covid, c'est le contrôle continu qui est retenu pour l'attribution du diplôme. Or on sait que les établissements prestigieux notent plus sévèrement pour parvenir à l'excellence. « Oui, cette année on est "défavorisés" par rapport au bac, mais les autres années on est favorisés parce qu’on est dans un lycée d’élite, on a le droit à une "meilleure éducation", relativise Éléa. Je pense que le problème vient du fait qu’il y ait des lycées d’élite et des lycées "poubelle", et pas que le fait que ce soit les lycées d’élite qui se retrouvent défavorisés. Pour une fois, ça se retourne et tant mieux, parce que peut-être que ça va permettre aux personnes de réaliser qu’il y a un problème. »

Dans ce lycée, le contrôle continu, qui prend en compte les notes de l’année des élèves, affectera à coup sûr le nombre de mentions décrochées.

Un examen en septembre dans certains cas

Mais tous les prétendants au baccalauréat ne seront pas logés à la même enseigne. Ceux qui se sont inscrits comme candidat libre, qui n'ont pas suivi par exemple de scolarité dans un établissement, mais tentent tout de même l'examen, devront passer les épreuves classiques du bac au mois de septembre. C'est le cas aussi de certains jeunes, inscrits dans des lycées français à l'étranger, non homologués.

Eux le vivent comme une injustice et le disent dans une vidéo sur YouTube : « Nous nous réunissons aujourd’hui pour dire non au bac de septembre », « Non à cette grande inégalité et non à cette terrible discrimination. »

Ces jeunes, inscrits dans des lycées français au Maroc, en Algérie, en Guinée ou encore en Israël, vont devoir plancher en septembre. Leurs établissements ne sont pas reconnus par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Les bacheliers doivent donc prouver leur niveau par le biais des classiques devoirs sur table.

Cette année, exceptionnellement, l'examen n'aura donc lieu qu'à la rentrée. Ce qui bouleverse les projets de Bruno, scolarisé au lycée Fred et Poppée d'Abidjan en Côte d'Ivoire. « Mon fils devait partir en France pour commencer à s’organiser, chercher un logement, ouvrir un compte en banque, etc, rapporte sa mère Macathy Dosso. Aujourd’hui, d’abord on n’a même pas la date en septembre. Vu le pic de Covid que nous on a maintenant, il n’est même pas dit que ces examens pourront se passer. En plus, les enfants ne sont pas dans les conditions favorables pour passer un examen. Les écoles ferment à partir du 4 juillet. Bonne chance quoi ! »

En Côte d'Ivoire, 130 lycéens sont concernés. Impossible de savoir combien ils sont à travers le monde. L'Éducation nationale refuse de communiquer ce chiffre. Mais plusieurs centaines d'entre eux menacent de boycotter les épreuves de septembre.

