France: Dijon retrouve son calme après quatre jours de violences

Des agents des forces de l'ordre dans le quartier des Grésilles à Dijon, dans l'est de la France, le 16 juin 2020.

Après l'agression d'un jeune Tchétchène de 16 ans mercredi dernier, cette ville de l'est de la France a été le théâtre de plusieurs jours d'expéditions punitives menées par la communauté tchétchène contre des personnes de la communauté maghrébine.

Avec notre envoyé spécial à Dijon, Pierre Olivier

Après quatre nuits de violence, Dijon et en particulier le quartier des Grésilles ont retrouvé leur calme habituel. Mardi soir, vers 23h30, RFI s’est rendu dans ce quartier des Grésilles, à quelques kilomètres du centre-ville. C’est là qu’ont été filmés les affrontements entre les communautés tchétchène et maghrébine.

La vie semblait reprendre son cours normal dans ce quartier pavillonnaire et résidentiel. Quelques jeunes réunis en petits groupes discutaient ici ou là. Et aux abords du lycée Gustave Eiffel, deux cars de gendarmes mobiles étaient stationnés. Preuve tout de même des violences des nuits dernières, il y avait par terre encore des traces de plastique fondu dues notamment aux poubelles et aux véhicules qui ont été incendiés.

Mais ce mercredi matin, la situation semble être revenue sous contrôle. Il faut dire qu’entre 150 et 200 policiers et gendarmes sont mobilisés en renfort depuis 24 heures après une polémique sur le manque d’effectifs présents sur place. Enfin, on a appris qu’il y avait eu quatre interpellations dans le quartier des Grésilles mardi après-midi, quatre Maghrébins qui auraient participé aux affrontements.

