Municipales en France: débat tendu entre les trois candidates à la mairie de Paris

De gauche à droite, Rachida Dati, Anne Hidalgo et Agnès Buzyn lors du premier débat avant le second tour des municipales sur France 3, le 17 juin 2020. Thomas SAMSON / AFP

Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn se sont retrouvées, mercredi 17 juin au soir, pour leur premier débat télévisé de la campagne du second tour des municipales à Paris organisé par Franceinfo et France 3 Ile-de-France. Pendant une heure, les trois candidates arrivées en tête au premier tour ont essayé de faire valoir leurs arguments dans un climat parfois tendu.