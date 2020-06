France: dernière ligne droite pour la Convention citoyenne pour le climat

Ce vendredi, démarre la septième et dernière session de la Convention citoyenne pour le climat. Pendant trois jours, les 150 Français et Françaises vont achever la mission qui leur a été confiée : identifier des mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990 « dans un esprit de justice sociale ».

Le programme est chargé. Les 150 citoyens tirés au sort pour cet exercice de démocratie participative inédit à l'échelle nationale en France vont amender encore une fois leurs propositions et prendre les dernières décisions, explique Mélanie, l'une des participantes : « On va voter aussi tout ce qui est financement. Les véhicules qu’on veut utiliser, est-ce qu’on va faire un référendum, etc. Et après, dimanche après-midi, ce sera la remise officielle des mesures, poursuit-elle. On ne sait pas qui va venir encore, on ne sait pas si ce sera le président, le Premier ministre, Elisabeth Borne [ministre de la Transition écologique et solidaire]. Voilà. »

Le président Emmanuel Macron avait promis que les propositions des citoyens seraient soumises sans filtres, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Il faut que les responsables politiques s’emparent des travaux de la Convention, souligne Alexia, une autre participante. « On va commencer à croiser les doigts pour que ça se fasse au niveau du gouvernement. Puis normalement, en septembre, octobre, on aura une réponse sur nos propositions. »

Ces membres de la Convention croisent donc les doigts, mais ils n’en restent pas là. Une grande partie d’entre eux a déjà fondé une association pour continuer à faire pression une fois les travaux terminés.

