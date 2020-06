Coronavirus: en France, un 14-Juillet pas comme les autres

La cérémonie de la Fête nationale en France sera cette année bouleversée par la crise du coronavirus. Elle ne durera qu’une heure et quart.

Publicité Lire la suite

Sur la place de la Concorde, à Paris, la construction de la tribune officielle a commencé. C'est de là que le président de la République et les personnalités assisteront à la cérémonie du 14-Juillet. Car c'est bien d'une simple cérémonie qu'il s'agira cette année, et non pas du traditionnel défilé qui commémore habituellement la prise de la Bastille en 1789. Dans trois semaines, aucun soldat ne descendra au pas les Champs-Elysée. Il n'y aura pas non plus de moto ou de véhicule blindé, ni de public massé sur les trottoirs. Seuls des avions et des hélicoptères survoleront la célèbre avenue.

La célébration sera circonscrite aux 8,5 hectares de la Concorde. La plus grande place de Paris ne pourra accueillir que 5 000 personnes dont 2 000 militaires, beaucoup moins qu'à l'ordinaire. Et ceux-ci ne marcheront qu’autour de l’obélisque. Cette cérémonie est plus modeste aussi avec 60 cavaliers, au lieu de 200, et seulement une cinquantaine d’avions.

Le logo de ce 14-Juillet témoigne également de la particularité en cette année 2020 en affichant la tête de Marianne symbole de la République, mais aussi la croix de Lorraine du général de Gaulle pour rappeler le 80e anniversaire de son appel du 18-Juin. Les avions de la Patrouille de France, qui effectueront pour la première fois deux passages cette année, lâcheront un panache de fumée tricolore comportant beaucoup de blanc, en hommage aux blouses blanches qui ont œuvré contre le Covid-19.

Aucun personnel soignant civil ne sera en revanche présent. Mais un hommage sera rendu aux soldats de l’opération Résilience qui avaient notamment construit un hôpital de campagne à Mulhouse et contribué à des évacuations sanitaires.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne