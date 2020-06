France: reprise «normale» à l'école et au collège, à deux semaines des vacances

Un enseignant explique à ses élèves comment laver leurs mains, dans une école de la Courneuve, en banlieue parisienne, le 14 mai 2020. Martin BUREAU / AFP

C'est la rentrée au début de l'été. Dès ce lundi 22 juin, les crèches, les écoles et les collèges vont « accueillir tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale ». Cette reprise des cours généralisée doit être rendue possible, selon le ministère de l’Éducation nationale, grâce à un allègement des règles de distanciation physique dans les classes. Mais les enseignants ont eu peu de temps pour se préparer et les consignes du protocole sanitaires ne sont pas toujours faciles à appliquer. Rencontre avec deux directrices d’un groupe scolaire du XXème arrondissement de Paris.