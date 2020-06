Mort de Cédric Chouviat: la famille demande la suspension des policiers impliqués

« J’étouffe », à l’image du « I Can’t Breathe » de Georges Floyd aux États-Unis, sont les derniers mots prononcés par Cédric Chouviat, à sept reprises selon des enregistrements sonores auxquels nos confrères de Mediapart et du journal Le Monde ont eu accès. Ce livreur est décédé, le 3 janvier dernier, des suites de son interpellation par quatre agents de police qui ont été placés en garde à vue la semaine dernière.

La fin de la clé d’étranglement, une prise de position claire d’Emmanuel Macron et une condamnation des policiers impliqués dans le décès de Cédric Chouviat sont les demandes centrales de sa famille exprimées ce mardi, lors d'une conférence de presse.

Appel au calme

Six mois après le décès de Cédric Chouviat, les différents enregistrements sonores que les enquêteurs ont consultés retracent toute l’interpellation qui a mené à la mort du livreur. Après une dizaine de minutes d’échanges tendus avec les agents de police, les extraits sonores laissent entendre « J’étouffe » prononcé à sept reprises par la victime.

Sa fille Sofia s’est adressée directement au président de la République pour expliquer qu’elle ne comprenait pas pourquoi les policiers n’étaient toujours pas suspendus.

Pour Me Arié Alimi, « ce qui a conduit à la mort de Cédric Chouviat, c'est un enchaînement inexorable : le chantage à l'outrage provoqué à chaque fois qu'il y a contrôle policier et qui crée des blessés, des morts en France », d'après lui. Les avocats de la famille ont appelé au calme, et souligné le travail rapide et efficace des juges d’instruction pour faire avancer l’enquête.

Les policiers affirment ne pas avoir entendu « j'étouffe »

De leur côté, les avocats des policiers mis en cause dans la mort de Cédric Chouviat ont affirmé ce mardi que leurs clients n'avaient « pas entendu le livreur dire sept fois "j'étouffe" », comme révélé par une expertise judiciaire.

Ces mots « n'ont pas été entendus par les quatre policiers », ont affirmé Me Thibault de Montbrial et Me Laurent-Franck Liénard. Ils défendent chacun deux fonctionnaires. Pour reconstituer la scène, l'expert de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale a analysé treize vidéos de cette arrestation, neuf filmées par le livreur lui-même, trois enregistrées par un des quatre policiers présents au moment des faits et la dernière par un automobiliste.

« Si ce "j'étouffe", dit à sept reprises, est audible, c'est parce que cela a été enregistré par le casque-micro du livreur, tout près de sa bouche », selon Me de Montbrial. L'expert « appuie l'hypothèse » de cette utilisation d'un casque-micro par Cédric Chouviat, mais sans « le certifier ».

« M. Chouviat était en train de résister à son interpellation, et c'est dans la lutte qu'il a tenu ses propos, à côté d'une voie de circulation, les quais de Seine, avec des bruits environnants et les bruits de la lutte : les policiers ne les ont pas entendus », a insisté Thibault de Montbrial.



« Drame épouvantable »

Lorsque les enquêteurs de l'IGPN les ont confrontés à cet enregistrement, le 17 juin en garde à vue, « les policiers ont tous été surpris et catastrophés, car s'ils avaient entendu ces propos, évidemment ils se seraient aussitôt arrêté de lutter », a poursuivi l'avocat, qualifiant la mort de Cédric Chouviat de « drame épouvantable ».

Selon l'expertise, « la quasi-totalité » de l'échange entre Cédric Chouviat et les policiers est toutefois « compréhensible » dans les trois vidéos tournées par l'une de ces fonctionnaires.

Une information judiciaire est ouverte pour « homicide involontaire ». Selon les premiers résultats d'autopsie communiqués en janvier par le parquet de Paris, Cédric Chouviat est mort des suites d'une asphyxie « avec fracture du larynx ».

Les quatre policiers sont convoqués début juillet par le magistrat instructeur, qui pourrait alors décider d'éventuelles mises en examen.

(Avec dépêches)

