Coronavirus: vers un allègement du protocole sanitaire dans les entreprises françaises

Après l’école et les collèges, les entreprises se déconfinent. Selon le quotidien économique Les Echos, le gouvernement français s’apprête à alléger le protocole sanitaire dans les entreprises pour favoriser le retour au travail. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud doit l’annoncer cette semaine.

Publicité Lire la suite

Les entreprises se déconfinent. La fin du télétravail est pour bientôt avec le retour au bureau. Et beaucoup moins de règles. La distance des quatre mètres carrés minimum par salarié n’est plus la norme. On passe à un mètre de distance entre deux personnes, avec port du masque obligatoire si cet éloignement n'est pas possible.

Les patrons satisfaits

Le télétravail n’est plus la norme à privilégier. Sauf pour les salariés à la santé fragile, qui risquent une forme grave de Covid-19. Le port des gants est déconseillé et le lavage des mains est recommandé. Tout comme la désinfection régulière des postes de travail. Les plans de circulation doivent être maintenus pour éviter au maximum des croisements de salariés.

Ce protocole sanitaire allégé devrait être mis en place dans les prochains jours. Une grande satisfactionpour les patrons, pour qui ces contraintes très strictes, et notamment celle de la distance des quatre mètres carrés, avaient un coût et ralentissait la productivité.

Reste que le Covid-19continue de circuler à bas bruit sur tout le territoire français. Et de nombreux salariés ne sont toujours pas prêts à reprendre les transports et ne veulent pas revenir au bureau.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne