Reportage

France: la Tour Eiffel a rouvert ses portes aux touristes

Audio 01:09

Des touristes portant des masques protecteurs visitent la Tour Eiffel à Paris le jour de sa réouverture au public, le 25 juin 2020, à Paris. RFI/ Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre

Après trois mois et demi de confinement, la Tour Eiffel, qui accueille chaque année près de sept millions de visiteurs, a rouvert ses portes ce jeudi 25 juin. L'occasion pour les Parisiens et touristes de découvrir ou redécouvrir le monument parisien le plus visité au monde.