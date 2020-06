Municipales en France: les «fronts anti-écolo» embarrassent LREM

En France, le parti présidentiel est-il tombé dans le piège des écologistes ? À trois jours des élections municipales, La République en marche passe son temps à justifier ses alliances avec la droite contre des candidats écologistes.

Au sein de la Macronie, c’est peu de dire que le sujet agace. Le parti présidentiel continue de se revendiquer ni de droite, ni de gauche. Et veut surtout axer la suite du quinquennat sur l’écologie. Mais le voilà désormais associer à des « fronts anti-écolo » dans plusieurs villes, une expression qui embarrassent les cadres du mouvement et qu’ils contestent.

Les marcheurs ont donc lancé la contre-attaque : « Même quand on a tendu la main aux écologistes, ils nous ont systématiquement dit non », se désole le patron du parti présidentiel Stanislas Guérini qui cite les cas d’Aix en Provence et de Nîmes.

« Le sectarisme, il est de leur côté, pas du nôtre », poursuit un marcheur. Du côté d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), on savoure : « Ils se sont pris les pieds dans le tapis tous seuls. Leurs candidats sont plus proches de la droite que de nous, c’est une clarification politique », juge le député européen David Cormand.

L’approche de la présidentielle dans 2 ans n’est pas pour rien dans cette stratégie de refuser toute alliance avec En Marche : les Verts veulent apparaître comme un parti d’opposition pur et simple à Emmanuel Macron, quitte à perdre localement.

Constat d’une députée En Marche : « En dehors des extrêmes, les écologistes sont désormais nos principaux opposants. »

