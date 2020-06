Déconfinement diplomatique entre Macron et Poutine

Emmanuel Macron et Valdimir Poutine en visio-conférence, l’un à Paris, l’autre en Russie, le 26 juin 2020. Michel Euler/Pool via REUTERS

Texte par : Valérie Gas Suivre

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus en visio-conférence vendredi en fin d’après-midi. Un premier échange post-Covid entre les deux présidents qui auraient dû se rencontrer à l’occasion des cérémonies prévues le 9 mai à Moscou auxquelles Emmanuel Macron devait assister et qui avaient été annulées en raison de l’épidémie de coronavirus. Une discussion directe pour faire le point sur la relation bilatérale et les grandes crises.