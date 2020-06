Covid-19: la CFDT perd un procès sur les conditions de travail des saisonniers

Le syndicat CFDT a perdu son procès contre neuf sociétés des Bouches-du-Rhône et une société d'intérim espagnole vendredi, à qui il reprochait le manque de mesures sanitaires pour des saisonniers étrangers après l'apparition de 258 cas positifs de coronavirus en trois semaines chez des ouvriers venus d'Amérique du Sud et d'Afrique ramasser fruits et légumes dans le sud de la France.

Dans son ordonnance, le tribunal judiciaire de Tarascon estime que « l’assignation générale reprend les recommandations applicables en matière de Covid-19, sans toutefois cibler en quoi l’exploitation agricole visée aurait contrevenu aux mesures préconisées ».

Saisi en référé par la CFDT, il a déclaré nulle chacune des assignations visant les sociétés agricoles et l’entreprise de travail temporaire espagnole Terra Fecundis. Et condamné le syndicat à verser 1 000 euros au titre des frais de justice à chacune d’entre elles.

« Ce que nous avons démontré devant le juge des référés de Tarascon, c’est que toutes les mesures avaient été prises, rapporte Fabrice Baboin, l’avocat de la société Reveny, l’un des exploitants agricoles. En fait, ils présument que les agriculteurs doivent être de mauvais employeurs sous prétexte qu’ils emploient de la main-d’œuvre étrangère. Au contraire, il y a une particulière attention dans ces moments de crise sanitaire à respecter les mesures. Et cela, on l’a démontré amplement, largement. Les ouvriers agricoles, fussent-ils étrangers, avaient des masques pour se protéger, avaient du gel hydroalcoolique, ont respecté les mesures barrières ; on les incitait à respecter les mesures barrières. Je pense qu’il existe aujourd’hui une campagne médiatique à l’encontre de certains agriculteurs, qui vise à dénoncer le détachement de travailleurs étrangers. Les agriculteurs font comme ils peuvent en fait. Ce n’est pas un choix économique de recourir à la main d’œuvre étrangère, c’est simplement un choix de nécessité puisque, malheureusement, et on peut le déplorer, la main-d’œuvre française n’accepte pas de faire ce type de travaux. »

La CFDT avait demandé mardi aux d’obliger les exploitants à procéder à une évaluation des risques et à la mise en œuvre de procédures de protection (désinfection des outils, fourniture de gel hydroalcoolique et de masques) sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Le syndicat justifiait sa démarche par la détection de 258 cas positifs au cours des trois dernières semaines parmi des ouvriers détachés, pour la plupart originaires d’Amérique du Sud et d’Afrique, venus ramasser fruits et légumes dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France.

