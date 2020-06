france élections municipales second tour

Un électeur montre sa carte d'identité à un assesseur dans un bureau de vote à Paris, dimanche 28 juin. REUTERS/Christian Hartmann

Depuis ce dimanche matin, les Français votent pour le second tour des municipales. À Paris, ce sera forcément une femme qui sera élue maire de la capitale. Trois candidates sont en effet qualifiées pour le second tour : Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Rachida Dati pour les Républicains, et Agnès Buzyn pour LaRem.