Une fête improvisée à Paris se termine par des heurts entre jeunes et policiers

Une soirée improvisée en plein air a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur l’esplanade des Invalides à Paris samedi 27 juin, alors que l'épidémie de coronavirus est toujours active en France. Des incidents ont alors éclaté entre jeunes et forces de l’ordre : neuf policiers ont été blessés et cinq personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture de police.

Jusqu'à 2 000 participants étaient présents sur l’esplanade des Invalides, dans le 7e arrondissement de la capitale, pour passer la soirée sur place et fêter la fin de l'année scolaire ou universitaire, selon le décompte de la préfecture de police. Cela alors que l'épidémie de Covid-19 n'est toujours pas éradiquée en France.

L'appel à ce rassemblement avait été lancé discrètement sur les réseaux sociaux sous le nom de code « Projet X », référence au film américain du même nom dans lequel une fête organisée par des adolescents dérape.

Aux Invalides, constatant que certains jeunes étaient très alcoolisés et suite à des slogans hostiles et des jets de projectiles, la police est intervenue en utilisant notamment du gaz lacrymogène.

Jets de bouteilles en verre les uns contre les autres

Certains participants à la fête improvisée sont restés jusqu'à 2 heures du matin, lançant des bouteilles en verre contre d'autres participants, contre les forces de l'ordre ou encore sur le commissariat du 7e arrondissement, situé sous l’esplanade des Invalides.

Selon Anaëlle, « on en a entendu parler sur les réseaux, on était quelques centaines, il y avait un peu de musique, des gens avec des enceintes mais rien d'organisé », a raconté sur place à l'AFP la Parisienne de 19 ans, venue avec deux amies. Ensuite « c'est parti en vrille, il y a des gens qui ont commencé à se lancer des bouteilles à la tête, en deux secondes la police est arrivée on était encerclé, ils ont commencé à tirer des lacrymos », a-t-elle poursuivi.

Ces incidents interviennent une semaine tout juste après les rassemblements massifs et controversés de jeunes à Paris pour la fête de la musique, le 21 juin.

